جولة تفقدية لنائب جامعة أسوان بكلية الألسن لمتابعة الامتحانات

أسوان- صلاح المسن

قام الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان، لشئون التعليم والطلاب، اليوم، بجولة تفقّدية لمتابعة أعمال الامتحانات بكلية الألسن.

فى إطار توجيهات الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، بالمتابعة اليومية لأعمال الامتحانات بمختلف كليات الجامعة ويؤدى طلاب الفرق الأربعة بكلية الالسن، بالحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة.

وقال الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، لشئون التعليم والطلاب، أنه يأتى ذلك فى إطار المتابعة الدائمة والمستمرة للجان الامتحانات بمختلف كليات الجامعة والتى يبلغ عددها 18كلية ومعهدين، والتى يخوضها 34 ألف طالب وطالبة بالجامعة، كما اطمأن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على وجود أستاذ المادة خلال مدة الامتحان للرد على أى استفسار للطلاب.

ووجّه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بضرورة الإلتزام بالضوابط المُنظِّمة لسير الامتحانات داخل جميع اللجان، ومراقبة أعمال الكنترولات، وقد رافق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال الجولة الميدانية الدكتور مَديَن على عبودة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كما أوضحت جامعة أسوان، في" بيان"، أن الامتحانات تسير بشكل منتظم، وتعمل الكلية على سرعة أعمال التصحيح ورصد النتائج أولا بأول وخاصة الفرق النهائية.

من ناحية أخرى، كانت قد استقبلت مستشفيات جامعة أسوان وفد هيئة التأمين الصحى الشامل بالاقصر لإبرام التعاقد بين الجانبين

وقال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، في" تصريحات صحفية" أنه يجرى الإستعداد، لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، ضمن محافظات المرحلة الأولى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تعمل الدولة المصرية على جعل لكل مواطن حق فى التأمين الصحى الشامل، فى ظل الرؤية الحكيمة والإرادة القوية، التى ساهمت فى تطبيق هذه المنظومة الهادفة إلى الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يتواكب مع أهداف التنمية المستدامة.وتحرص الدولة المصرية، على استكمال المشروعات الجارية، وخاصة مع الإستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات جنوب الصعيد، وقد سبق تفعيل التعاون بين هيئة التأمين الصحى الشامل للمنظومة الصحية وبين مستشفى الباطنة التخصصى الجديد بالجامعة، وفى هذا الإطار وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، استقبل اليوم الأربعاء الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، وفد هيئة التأمين الصحى الشامل بالاقصر، وذلك بحضور الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان لبحث سبل التعاون بين الهيئة ومستشفيات جامعة أسوان، وضم وفد هيئة التأمين الصحى الشامل بالاقصر كلا من الدكتور محمد سليمان، والدكتور حاتم محمد وباقى أعضاء الوفد الموافق لهم.

وأضاف الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب أن منظومة التأمين الصحى الشامل تعد طفرة طبية وعلاجية غير مسبوقة فى عهد الجمهورية الجديدة، والتى تعمل على تغطية كافة فئات المجتمع فى تقديم العلاج بصورة مميزة.

وأشار "الدهشوري" إلى أنه جاء خلال لقاء اليوم بحث سبل التعاون المثمر والبناء بين الهيئة ومستشفيات جامعة أسوان من خلال إبرام التعاقد بين الجانبين لتقديم خدمة طبية مميزة للمرضى بمحافظة الاقصر.

وأكد الدكتور أحمد عمر مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل بالاقصر، على أن هيئة التأمين الصحى تولى اهتماماً كبيرا بالمريض وتعتبره المحور الرئيسى لمكونات الخدمة الصحية، حيث تتركز حول رعاية المريض، وتشمل احترام احتياجاته وتفضيلاته، وتقديم الدعم النفسى والراحة البدنية اللازمة له، بالإضافة إلى توفير المعلومات، واشراكه فى قرارات العلاج الخاصة به حتى تصل الخدمة لمستحقيها.

وأوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، أن وفد هيئة التأمين الصحى بالاقصر، قام بجولة داخل مستشفيات جامعة أسوان والتى تضم مستشفى الباطنة التخصصى الجديدة، والمستشفى الجامعى باسوان، ومبنى العيادات الخارجية، ومستشفى الاستقبال والطورائ، ومستشفى العظام، والتى مازال العمل بهما على قدم وساق تمهيدا لدخولهما الخدمة الطبية.

كما اشاد وفد هيئة التأمين الصحى بالاقصر بما وصلت اليه مستشفيات جامعة أسوان من بنيه تحتية وتجهيزات طبية حديثة، قد تكون غير متوفرة فى مستشفيات جامعية أخرى.