جامعة أسوان تتبنى المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي".. اعرف التفاصيل

قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، أنه فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومى" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قامت كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، بتنظيم فعاليات صحتنا فى رياضتنا، لتفعيل المبادرة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والطلاب والعاملين بالجامعة وذلك كل يوم جمعة على مدار الإجازة الصيفية، والتى تبدأ من الساعة 8 مساء حتى الساعة 11 مساء، وذلك اعتبارا من ٩ يونيو الجارى لعام 2023م حتى نهاية الإجازة الصيفية.

وأضاف الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان فى " تصريحات صحفية" أنه يأتى ذلك فى إطار دور جامعة أسوان المجتمعى فى ترجمة المبادرات الرئاسية، والعمل على المشاركة الفعالة فى تنفيذها على أرض الواقع. وأضاف أن جامعة اسوان، شاركت فى الكثير من المبادرات الرئاسية مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار من خلال مستشفيات الجامعة، ومبادرة الرياضة أمن قومى، ومبادرة القضاء على العشوائيات.

وأوضح الدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية، أن برنامج المبادرة يتضمن تمرينات رياضية، وعروض رياضية، وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة من تنس وكرة سرعة وطايرة وسلة خماسيات كرة قدم، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة اسوان، والدكتور عادل مكى عميد الكلية، والدكتور وليد رزق وكيل الكلية لشئون خدمة مجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شمندى مدير استاد وملاعب الأنشطة الطلابية، وقد شارك المدرسين المساعدين والمعيدين فى تنفيذ برامج وأنشطة المسابقات الخاصة بالمبادرة الرياضية أمن قومى من أجل صحة أفضل، والعمل على تحسين مستوى اللياقة البدنية لجميع المشاركين من الجامعة من مختلف الكليات.