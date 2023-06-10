جاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما على هامش أعمال مؤتمر القمة الثاني والعشرين لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى (كوميسا) الذى احتضنته العاصمة الزامبية لوساكا، حسبما أفادت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم /السبت/.



وبحث الجانبان السبل الكفيلة بتطوير التعاون المشترك، من خلال النظر في إمكانية إرساء علاقة بين برلماني البلدين وتكوين جمعية صداقة بين ممثلي الشعب من الجانبين، خاصة وأنّهما عضوان بالبرلمان الإفريقي، وأهميّة تبادل الزيارات بين المسؤولين ورجال الأعمال لاستكشاف فرص تعاون مثمر جديدة.