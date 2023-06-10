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توافد مندوبي قضايا الدولة الجدد إلى وزارة العدل لحلف اليمين القانونية

السبت، 10 يونيو 2023 09:25 ص
توافد مندوبي قضايا الدولة الجدد إلى وزارة العدل لحلف اليمين القانونية هيئة قضايا الدولة
كتب إبراهيم قاسم - أحمد إسماعيل

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بدأ أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد التوافد إلى مقر وزارة العدل لحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل، ورئيس هيئة قضايا الدولة.

يؤدى أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعة 2017 اليوم السبت، اليمين القانونية بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان و المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة وكبار رجال القضاء وذلك بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في لاظوغلي بوسط البلد.
 
كان قد نشر "اليوم السابع" الأسماء الكاملة لدفعة المعينين الجدد بهيئة قضايا الدولة بوظيفة مندوب مساعد، البالغ عددهم 224 مندوبا مساعدا، بعد صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 207 بتعيين دفعة 2017.

قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة

اليمين القانونية



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