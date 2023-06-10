"تنمية الصعيد" ومحافظة أسوان يتفقدان مشروع المنطقة اللوجستية بكركر.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تفقدت غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، واللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، المشروعات التنموية فى مختلف المحاور الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، ووفق إستراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد فى إطار رؤية مصر 2030.

شملت الجولة الميدانية، المشروعات المخطط تنفيذها ضمن المنطقة اللوجستية العالمية بكركر، طبقاً لبروتوكول التعاون الذى وقع بين المحافظة والهيئة لتصبح قاعدة انطلاق تجارية وسياحية نحو دول الكوميسا وحوض النيل.

وتستهدف المنطقة اللوجستية، توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة للآلاف من الشباب الأسوانى، وتتضمن إنشاء موقف النقل الدولى على مساحة 200 فدان يستوعب أكثر من 600 شاحنة تمثل الجسر البرى للحركة التجارية بين مصر والأسواق الإفريقية ، وأيضاً رحلات الحافلات الخاصة بالركاب ، كما ستضم مقر إدارة وقرية بضائع ، ومحطات وقود ، وموتيلات ، وخدمات متنوعة من كافيهات ، بجانب إنشاء مجمع الصناعات الغذائية بمساحة 40 فدان سيضم خطوط إنتاج صناعات التمور ومركزات المانجو ، وغيرها من المحاصيل الزراعية التى تشتهر بها أسوان.

وعقب ذلك تفقد رئيس هيئة تنمية الصعيد ، ونائبة محافظ أسوان، مشروع الدواجن المتكامل على مساحة ألف فدان بقرية بنبان بمركز دراو ، وبتكلفة تقديرية 236 مليون جنيه ، وبطاقة 3.6 مليون طائر فى العام الواحد ، وهو من المشروعات التنموية التي ستسهم في توفير اللحوم البيضاء للسوق المحلية، مع تصدير كميات أخرى للمحافظات المجاورة ، كما سيوفر 200 فرصة عمل مباشرة، و 400 فرصة عمل غير مباشرة.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تنمية الصعيد بالتعاون مع محافظة أسوان وشركاء النجاح تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى المحاور الاجتماعية والزراعية والصناعية من أبرزها ضخ استثمارات 35 مليون جنيه عبارة عن معدات وماكينات وآلات حرفية داخل 18 ورشة حرفية ، و2 معرض لتسويق المنتجات فى المجمع الصناعى الحرفى بقرية بلانة بمركز نصر النوبة ، والذى تم إنشاؤه ضمن مشروعات مبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة بتكلفة 11 مليون جنيه ضمن 2 مجمع تم تنفيذهما ببلانة ، والآخر بقرية الرمادى قبلى بمركز إدفو بهدف توفير المئات من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للشباب ، فيما سيتم إنشاء ٣ مجمعات صناعية أخرى بكركر وفارس والسباعية بمساحات تتراوح ما بين 2500 م٢ ، و1000 م٢.

ونفذت الهيئة أيضاً مشروع تنمية قرى وادى كركر، والذي شهد تنفيذ مشغل للحرف التراثية ، ومحطة وخزان للمياه ، ومركز للشباب ، وهو الذى يتزامن مع مشروع إنشاء مجمع الصوب الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو ، بواقع 10 ملايين شتلة فى الموسم الواحد، فى إطار خطة الدولة لترشيد استخدامات مياه الرى وخفض تكاليف زراعة القصب باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية.



المشروعات الجارية



جانب من الجولة التفقدية (1)



جانب من الجولة التفقدية (2)