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تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة تعلنان تبنى الطالبة الأولى على إعدادية كفر الشيخ

السبت، 10 يونيو 2023 08:22 م
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة تعلنان تبنى الطالبة الأولى على إعدادية كفر الشيخ الرئيس السيسى
كتب: محمد السيد

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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى إطار المبادرة الرئاسية لتبنى المواهب، والتي كانت قد أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة في بيان مشترك بينهم عن تبنيهم الطالبة المتفوقة "منة الله عماد" والتي حصلت على المركز الأول على المرحلة الإعدادية وذلك على مستوى محافظة كفر الشيخ.
 
وتتكفل كلاً من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للطالبة المتفوقة في كافة مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة.
 
يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي بتبني الطالبة تعليمياً نظراً لظروفها الأسرية الصعبة، ودعماً لتفوقها العلمى.

السيسي

الرئيس السيسي

الاكاديمية الوطنية للتدريب

عبد الفتاح السيسى




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