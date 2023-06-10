اليوم السابع
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السبت، 10 يونيو 2023 08:56 م
أكرم القصاص
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"تموين الإسكندرية" تضبط سلعا منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر

السبت، 10 يونيو 2023 07:54 م
"تموين الإسكندرية" تضبط سلعا منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر سلع منتهية الصلاحية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة وذلك فى اطار تشديدا لآليات الرقابة بالأسواق والمحلات وحفاظا على صحة المواطنين، حيث أصدر المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة بمطاردة السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
 
وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و اشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك و حى وسط بحملات رقابية مشتركة نتج عنها ضبط محلين لبيع المواد الغذائية والادخنة  وذلك لحيازتها منتجات منتهية الصلاحية ومنتجات مجهولة المصدر و تم تحريز 89 علبة سجائر مجهولة المصدر متنوعة وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها ,74  عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى ,35 كيس مقرمشات أنواع مختلفة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى ,4علبة زبادي منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي.
 
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.
 
 
 
 

الاسكندرية

تموين الاسكندرية

سلع منتهية الصلاحية

حملات الاسكندرية



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