"تفنوت" مشروع تخرج بأكاديمية علوم الإعلام يناقش أهمية الحضارة المصرية

كتب محمد صبحى

نجح فريق مشروع قسم الإذاعة والتليفزيون في الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بتقديم فيلم وثائقي جديد من نوعه، باسم «تفنوت»، لمناقشة أهمية الحضارة المصرية بين العالم وإبراز حقيقية قضية "الأفروا سنترك ، وشارك بالفيلم الدكتور زاهي حواس و الدكتور وسيم السيسي لإبراز حقيقه علم المصريات والتحدث بشكل مباشر عما يثير الجدل حول الحضارة المصريه لتشويه معالمها.

ويسلط الفيلم الضوء علي إيجاده 7 الآف سنه حضاره مثلما فعل اجدادنا المصريين من تاريخ وعلم يتنفع بيه كل العالم حتى الآن، كما كان هناك مشهد تمثيلي بمنطقة سقاره تبرز تاريخ مصر القديم وتوضيح ملامح الشخصية المصرية وختم الفيلم بغناء إحدى الطلاب المشاركين بالعمل

ويتناول الفيلم أهمية دور المصري في كافه العلوم التي من أبرزهم علم التحنيط والطاقة والتركيز علي أهم عناصر التنمية المستدامة التي حققها المصري القديم.

وشُكلت لجنة تقييم المشروع من كل من الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، والدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورفعت فياض مدير تحرير جريدة الأخبار، والدكتور حسن عماد، والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الأعلام السابق جامعة القاهرة، وعلى عبد الرحمن، لابداء رئيهم حول الفيلم ومناقشتهم في تفاصيل هامة تتعلم بقدراتهم واعمالهم

كمًا كان من ضيوف مناقشة طلاب الأكاديمية أحمد ايوب رئيس تحرير مجلة المصور وأدهم بك الجنزوري المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار لاعرابهم عن مدى سعداتهم بعمل الطلاب عن قضيه تثير الجدل هذه الفتره حول تشويه الحضارة المصريه * الافروا سنترك *

كما شارك انتاج العمل كل من : ولاء حمدي ، محمد حفناوي وصبا احمد و طارق عادل ومنال ابو الرواش و نانس ماهر و مريم عماد وليندا ابو حسين وكل هذا تحت اشراف ال كتور اماني فارق بقسم الانتاج الاذاعي والتليفزيوني ، مشرف المشروع، وتحت قيادة عميد كلية الإعلام الدكتور خالد عبد الجواد، والدكتورة عبير حمدي، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية.