تعليم بورسعيد: جميع لجان الثانوية العامة مراقبة بالكاميرات ومؤمنة بالكامل

بورسعيد محمد فرج

تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتمعت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بورسعيد، اليوم، برؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية لمناقشة آليات العمل والاستعداد لإجراء الامتحانات.

جاء ذلك بحضور أحمد والي، وكيل المديرية ومحمود بدوي مدير عام التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية و فوزية حجي مدير عام الشئون المالية والإدارية وستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي العام ومديري الإدارات التعليمية ومديري الإدارات النوعية المعنية.

ورحبت وكيل الوزارة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل مؤكدة على أن المهمة المكلفين بها هي واجب وطني مشددة على ضرورة انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان وعدم السماح للطلاب والملاحظين باصطحاب اجهزة الهاتف المحمول وملحقاتها الإلكترونية الأخرى داخل مقر لجان الامتحانات.

وشدد الدكتورة هالة عبد السلام، خلال الاجتماع على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات لافتة إلى أن جميع اللجان في بورسعيد مراقبة بالكاميرات ومؤمنة بمعرفة الشرطة والدفاع المدني وأجهزة المحافظة المعنية.

وذكرت وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد قد شكل غرفة عمليات رئيسية للتواصل المباشر مع غرفة عمليات الوزارة المركزية ورؤساء اللجان وكذلك تم تشكيل اللجنة الثلاثية مسبقا لمتابعة انتظام العملية الامتحانية على مدار الساعة والعمل على حل أي طارئ من شأنه عرقلة الامتحانات.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن جميع اللجان الامتحانية وعددها 16 لجنة رئيسية جاهزة من حيث توافر جميع التجهيزات اللازمة لإجراء الامتحانات موجهة مديري الإدارات التعليمية والإدارات المعنية بالتواصل المباشر مع رؤساء اللجان لحل أي مشكلة قد تطرأ فورا متمنية للجميع التوفيق والسداد.