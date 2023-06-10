تعليم الوادى الجديد: غرفة دعم أون لاين لطلاب الثانوية العامة على مدار الساعة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن تشكيل غرفة دعم اون لاين لطلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية تعمل على مدار الساعة، مؤكداً على أنه من منطلق الحرص على تقديم كافة سبل الدعم لطلاب المحافظة بالثانوية العامة والتصدى لظاهرة الضغط النفسى والتوتر والإرهاق الذهنى لدى الطلاب، حيث جرى تشكيل الغرفة لتعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع توجيه عام الحاسب الآلي.

وأضاف مدير التعليم بالمحافظة، أن الغرفة تتضمن مجموعة من موجهى عموم المواد الدراسية المختلفة والموجهين الأوائل وأصحاب الكفاءات والخبرة لتلقى الاستفسارات والأسئلة التى تواجه الطلاب والإجابة عليها بشكل فورى وذلك من خلال روابط الكترونية لكل مادة على حدة وما على الطالب سوى الضغط على الرابط والانضمام للمجموعة وإرسال الاستفسارات والأسئلة وسيتم الإجابة عليها من المختصين.

وأشار مدير التعليم بالمحافظة إلى نشر الروابط تباعا لكل مادة دراسية قبل الامتحان بوقت كاف على صفحة العلاقات العامة بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة، مؤكدا دعمه الكامل والمتواصل لطلاب المحافظة وان جميع العاملين بالحقل التعليمى وعلى مدار الساعة لن نتخاذل فى دعم وتشجيع طلابنا للوصول بهم لأعلى مراكز النجاح والتفوق.