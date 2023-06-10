"تعليم الدقهلية" تقدم نصائح وإرشادات لطلاب الثانوية العامة.. تعرف عليها

الدقهلية - محمد الحبشي

قدمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، مجموعة من النصائح والإرشادات لطلاب الشهادة الثانوية ، قبل انطلاق ماراثون الامتحانات المقرر بدءه يوم الإثنين المقبل.

وقالت المديرية أنه يجب على الطالب تقسيم وقته إلى ثلات أرباع الوقت للمذاكرة، والربع لحل أسئلة للتعرف على طبيعة الامتحانات، واستغلال المنصات التعليمية للمساعدة في ترسيخ المعلومات.

كما وجهت بضرورة المحافظة على النوم والاستيقاظ مبكرًا، للحفاظ على الساعة البيولوجية للجسم، والحرص على ممارسة الرياضة، ومراعاة الوقت النسبي في المذاكرة، واستخدام أكثر من حاسة أثناء المذاكرة للمساعدة على تنشيط الذاكرة.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه يجب على الطلاب تحديد مصادر المراجعة، وعدم التعثر طويلًا في الجزء الصعب، واستخدم العقل وترتيب الذهن، بالإضافة إلى الحرص على الراحة بين المذاكرة، وتجنب الهروب والراحة السلبية، واختبار فهمك ومعلوماتك أولاً بأول.

أما أثناء الامتحانات، فيجب على الطلاب إلقاء نظرة سريعة على ورقة الأسئلة، والبدء بالإجابة على السؤال السهل ثم الأسهل وهكذا، وترك وقت كاف للمراجعة.

كما قدمت المديرية عدة نصائح لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، منها الابتعاد عن المقارنات الظالمة بين الطلاب، لأن ذلك يضع عليه عبء نفسي كبير، وعدم تحويل البيت إلى معسكر أثناء فترة الامتحانات، وتوفير جو هادئ للطالب، وإتاحت أدوات الترفية لكن بعد مذاكرة ساعات طويلة.

ومن النصائح أيضًا، توفير مكان مناسب للمذاكرة من حيث قوة الإضاءة والتهوية الجيدة، والجلوس بطريقة سليمة فهذا يساعد الطالب على المذاكرة، والحرص على تناول أطعمة صحية تنشط الذاكرة كالبيض واللبن والسمك والخضروات والفاكهة الطازجة والمكسرات، والبعد عن الشاي والقهوة، وضرورة دعم الأباء لأبنائهم من خلال التشجيع، وأيضًا على الطلاب البعد عن التوتر قبل تأدية الامتحان، والنزول قبل الامتحان بوقت كاف، والتأكد من تجهيز الأدوات.