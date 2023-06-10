تعرف على تاريخ أول قداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية المقر الباباوى الحالي لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حيث تم افتتاحها فى عصر البابا كيرلس السادس وبالتحديد في يوم 24 يوليو 1965 حيث تم وضع حجر الأساس لها بأرض الأنبا رويس بالعباسية في حضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة أن الكاتدرائية تم إفتتاحها رسميا للصلاة فى 25 يونية 1968 في حفل مهيب حضره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلاسلاسى إمبراطور أثيوبيا الراحل؛ وفى هذه الكاتدرائية أيضا تمت صلاة التجنيز علي روح قداسة البابا كيرلس السادس فى 10 مارس 1971 ؛كما تم تجليس البابا شنودة الثالث البطريرك الـ 117 فى 14 نوفمبر 1971 ؛ وأيضا صلاة التجنيز علي قداسته في 21 مارس 2012 ؛كما تم فيها أيضا رسامة البابا تواضروس الثاني البطريرك الـ 118 فى 18 نوفمبر 2012 .

ودشن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الكاتدرائية المرقسية فى 18 نوفمبر 2018 حيث قام قداسته بتدشين الثلاث مذابح الرئيسية؛ وأيقونة حضن الآب؛ وقام الآباء المطارنة بتدشين الايقونات الموجودة علي جانبي الكاتدرائية .ولقد أشترك في صلوات التدشين حوالي 107 مطرانا وأسقفا . وتم تدشين حوالي 200 أيقونة من أيقونات الكاتدرائية الجديدة .