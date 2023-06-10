تعرف على المجلس التنفيذى الجديد لمستشفيات جامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور أحمد أنور عبد الغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لجامعة قناة السويس، التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وذلك عقب اعتماده من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

ويضم المجلس كلا من الدكتورة مروة عرابي مدرس الأمراض العصبية نائبا للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد السيد مديرًا للمستشفى الجامعي التخصصي، والدكتور حمدى حسن مديرا لمستشفى الجراحات التخصصية وزرع الأعضاء، والدكتور محمد جريش مدرس باطنة مديرًا للمستشفى الجامعي، والدكتور محمود احمد حسن طبيب ثالث (أنف واذن) نائبا لمدير المستشفى الجامعي، والدكتور أحمد محمد مهدي مدرس تخدير نائبا لمدير المستشفى الجامعي ومدير العمليات، والدكتور حسن سعد مديرا للمكتب الفني للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عمرو مديرا لإدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير، والدكتورة هبة أمين مديرا لإدارة المتابعة.

كما يضم المجلس: الدكتور ناجح لويس مدرس أمراض متوطنة مديرًا للاقسام الداخلية، والدكتور محمود محمد فؤاد معيد أمراض متوطنة نائبا لمدير الاقسام الداخلية، والدكتورة هبة محمد عباس مدرس طب الاسرة مديرًا للعيادات الخارجية، الدكتور محمود محمد عيسى مدرس مساعد رمد نائبا لمدير العمليات، والدكتور محمد ابراهيم زايد مدرس مساعد جراحة نائبا لمدير العمليات، والدكتور أحمد عبدالحميد محمود طبيب مقيم جراحة نائبًا لمدير الطوارئ.