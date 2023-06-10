تعرف على استثمارات محافظة المنوفية بقطاع الصحة خلال 9 سنوات

المنوفية – محمود شاكر

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن جملة استثمارات الدولة لهذا القطاع في محافظة المنوفية بلغت 847 مليون جنيه، خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، لافتاً لأن المحافظة بصدد إنشاء وإقامة مشروعات طبية مستقبلية عملاقة باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه.

وجاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالرعاية الصحية، تولى الدولة المصرية اهتماما بالغاً بقطاع الصحة وحرصت على تطوير البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية لتوفيرها بشكل أفضل وأسرع للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة.

وأوضح محافظ المنوفية أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع الصحة وتوفير كافة الامكانيات التى من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، أكد أن المحافظة بصدد إقامة وإنشاء مستشفيات جديدة بتخصصات طبية متنوعة وهم " مستشفى الشهداء المركزى الجديد بناحية سرسنا على مساحة 21 ألف متر تقريبا وباعتماد مالى قدره مليار ونصف جنيه، مستشفى أشمون الجديد على مساحة 7 أفدنة، مركز الأورام بمنوف على مساحة 9 ألاف م2 لخدمة 5 مليون مواطن، ومستشفى الأطفال الجديدة بشبين الكوم، وذلك بالتنسيق الكامل مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة، مشيراً إلى أن المستشفيات الجديدة بمثابة صروح طبية عملاقة وإضافة قوية للمنظومة الصحية على أرض المحافظة.

ومن أهم المشروعات المنفذة مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى شبين الكوم التعليمي بـ 230سرير بتكلفة 300 مليون جنيه، ورفع كفاءة البنية الأساسية لعدد 5 مستشفيات " تلا، أشمون، بركة السبع ،منوف ، السادات"، وتجهيز 5 مستشفيات، زاوية الناعورة بالشهداء، ومستشفى رمد شبين الكوم، صدر منوف، اشمون العام، بركة السبع، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة 36 وحدة صحية، وتطوير ورفع كفاءة 13 وحدة رعاية أولية، وبناء أسوار وتجهيز 11 وحدة صحية، وإنشاء وحدة قسطرة القلب بأشمون ، وتطوير 3 مستشفيات، منوف، الباجور، السادات"، بهدف تقديم خدمات صحية وطبية بشكل أفضل لجميع المواطنين.