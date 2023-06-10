اليوم السابع
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تعاون بين "ابدأ" و شركة "انترتك" البريطانية للاستثمار

السبت، 10 يونيو 2023 05:30 م
تعاون بين "ابدأ" و شركة "انترتك" البريطانية للاستثمار جانب من الاجتماع
كتبت : أماني سمير

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‎وقعت " ابدأ " بروتوكول تعاون مع شركة " انترتك البريطانية للاستثمار لتطوير معمل " بولي- تكنيك " للمعايرة، والمعتمد  بالفعل  من المجلس  الوطني للاعتماد EGAC، والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات  ILAC،وذلك بالشراكة مع شركتي فريش و يونيون إير .
 
جاء ذلك بهدف توفير ورفع كفاءة معدات الاختبار المطلوبة لتغطية اختبارات الأجهزة المنزلية، بالإضافة للتوسع في اختبارات الأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط، ليتم تسجيل المعمل دوليًا تحت مظلة شركة انترتك البريطانية في اللجنة الدولية للأجهزة الكهربائية الإلكترونية IECEE CB Scheme، ومخطط هيئات التصديق  Certification Bodies' Scheme،واللى بتساهم بدورها في توفير الوقت المستهلك في الحصول على الاعتماد الدولي، وإصدار الشهادات، وتوفير العملة الصعبة من خلال  تقليل تكاليف شحن الأجهزة الكهربائية للاختبار بالخارج.
 
 
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