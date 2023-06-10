اليوم السابع
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تضم ساحات انتظار ومواقف ومطاعم.. تطوير ترعة المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل

السبت، 10 يونيو 2023 08:00 ص
تضم ساحات انتظار ومواقف ومطاعم.. تطوير ترعة المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل تطوير ترعة المريوطية بين شارعى فيصل والهرم
كتبت – مرام محمد

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كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل وتغطية ترعة المريوطية "قطاع فيصل"، وما يتضمنه من مشروعات خدمية تشمل ساحات انتظار ومواقف سرفيس حضارية ومطاعم ومحال تجارية لخدمة المواطنين بالمنطقة ومواجهة مواقف السرفيس العشوائية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال المشروع تنفذ بـ5 قطاعات، تبدأ بالمنطقة المحصورة بين شارعي فيصل والهرم، والذي تم الانتهاء من تغطيتها بالكامل بنسبة 100% وإنشاء عدد من ساحات الانتظار ومواقف السرفيس عليها.

وأوضح أن قطاع فيصل الهرم مقسم لـ3 أجزاء، الجزء الأول يضم ساحات انتظار نموذجية تستوعب 80 سيارة، ومجهزة ببوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة وغرف إدارية، والجزء الثاني يضم موقف سرفيس حضاري يستوعب حوالي 150 سيارة سرفيس، ومجهز ببوابات للدخول والخروج ومسجد ومقاعد للانتظار، أما الجزء الثالث فيضم بارتشينات لمطاعم ومحال نموذجية.

الجدير بالذكر أن أعمال المرحلة الثانية من المشروع تنفذ بـ5 قطاعات، الأول بداية من المنطقة المحصورة من شارع الهرم وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 متر، والثالث حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

 

 


ترعة المريوطية

المريوطية

تطوير ترعة المريوطية

شارع فيصل

شارع الهرم

الدائري

الجيزة



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