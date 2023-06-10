"تضامن الشرقية" توافق على إشهار مؤسسة خيرية للتنمية والمهارات

الشرقية -إيمان مهنى

وافقت وزارة التضامن الاجتماعي ، علي إشهار مؤسسة خيرية للتنمية والمهارات، ذلك بعد توافر الاشتراطات القانونية لذلك.

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 129، قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، قيد رقم 3763 لسنة 2023 وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقيةإدارة الجمعيات والاتحادات، وبعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019

ولائحته التنفيذية :وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 22 مارس 2023 بشأن إجراءات قيد مؤسسة حياة أفضل للتنمية والمهارات تقرر، مادة أولى: قيد لائحة النظام الأساسي لمؤسسة حياة أفضل للتنمية والمهارات بموجب القرار رقم 3793 بتاريخ22 مارس 2023 بالرقم الموحد 22071129717988.

مادة ثانية: تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسي بالسجل الخاص. ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة المؤسسة

عنوان المقر : عزبة عبداللطيف، محكمة الأسرة القديمة،الزقازيق، الشرقية.

للعمل في ميدان : المساعدات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - حماية البيئة والمحافظة عليها - تنظيم الأسرة - رعاية الأسرة - الفئات الخاصة والمعاقين - حقوق الإنسان - أصحاب المعاشات - الدفاع الاجتماعي - رعاية.