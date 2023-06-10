تركت المنزل لخلافات عائلية.. الداخلية تستعيد طالبة المرج المتغيبة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تغيب (طفلة - مقيمة بمحافظة القاهرة).

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بتغيب ابنته "سن 14" عن المنزل بتاريخ 30/5/2023 ، وأمكن التوصل لمكان تواجد المتغيبة بمسكن إحدى صديقاتها بمنطقة المرج الجديدة ، وأفادت بأنها كانت مقيمة معها أثناء فترة غيابها ، وأنها تركت المنزل بمحض إرادتها لخلافات عائلية ومرورها بأزمة نفسية.. وتم تسليمها لوالدها عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.