اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يونيو 2023 12:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تركت المنزل لخلافات عائلية.. الداخلية تستعيد طالبة المرج المتغيبة

السبت، 10 يونيو 2023 11:43 م
تركت المنزل لخلافات عائلية.. الداخلية تستعيد طالبة المرج المتغيبة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تغيب (طفلة - مقيمة بمحافظة القاهرة). 
 
بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بتغيب ابنته "سن 14" عن المنزل بتاريخ 30/5/2023  ، وأمكن التوصل لمكان تواجد المتغيبة بمسكن إحدى صديقاتها بمنطقة المرج الجديدة ، وأفادت بأنها كانت مقيمة معها أثناء فترة غيابها ، وأنها تركت المنزل بمحض إرادتها لخلافات عائلية ومرورها بأزمة نفسية.. وتم تسليمها لوالدها عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الاجهزة الامنية

مواقع التواصل

تغيب طفلة

خلافات عائلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة