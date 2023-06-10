ترامب: جو بايدن يحاول سجنى لتجنب مواجهتى وسأهزمة فى انتخابات 2024

كتب محمد جمال

تعهد دونالد ترامب الرئيس الأمريكى السابق بهزيمة جو بايدن الرئيس الأمريكى الحالى، مضيفا أنه لن يتوقف فى الدفاع عن الشعب الأمريكى، بحسب سكاى نيوز.

وأكد ترامب خلال كلمته أن الديمقراطيون يحاولوا إلصاق تهمة الخيانة لى ولن ينجحوا، مؤكدا أن التهم الموجهة له لن تمنعنه من مواصلة الطريق إلى البيت الأبيض، مضيفا أن الديمقراطيون تجسسوا على حملتة الانتخابية، وأكد ترامب أن الوثائق التى يملكها أرشيفية وليست سرية.

وأضاف ترامب أنه سيواجه الغش والتزوير فى الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تواجه العديد من التهديدات حول العالم.

وأكد ترامب خلال كلمته، أن الحزب الديمقراطي هو حزب المعلومات الزائفة، مؤكدا أن استطلاعات الرأي تظهر ارتفاع شعبيته.

واتهم ترامب خلال حديثه جو بايدن بمحاوله سجنه لتجنب مواجهته فى الانتخابات، متسائلا: لا أحد يسأل عن ملفات فضيحة نجل بايدن.