تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 11 آلف طن بضائع عامة ومتنوعة، 606 شاحنة و495 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 358 شاحنة و 489 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 248 شاحنة و 6 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادر السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و 150 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة درة جدة علي متنها 404 سيارة بوزن 810 طن قادمة من جدة والعبارة كوين نفرتيتي وتعادر السفينة SEA WAVE1

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها.