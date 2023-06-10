اليوم السابع
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تجهيز 25 استراحة للمراقبين والملاحظين المشاركين في الثانوية العامة بالغربية

السبت، 10 يونيو 2023 06:58 م
تجهيز 25 استراحة للمراقبين والملاحظين المشاركين في الثانوية العامة بالغربية استراحة مراقبين
الغربية عادل ضرة

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أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن المديرية قامت بتجهيز عدد 25 استراحة على مستوى الغربية للمراقبين والملاحظين المشاركين في أعمال الثانوية العامة، منها 15 استراحة خاصة بالرجال، و10 استراحات مخصصة للسيدات، وتم تجهيزها بالأثاث المناسب واللائق بالسادة المعلمين، وبما يضمن لهم الراحة داخل الاستراحات خلال فترة سير الامتحانات.
 
وأضاف "حسن"ان مديرية التربية والتعليم استعدت بتوفير عيادات داخلية بالمدارس للتعامل الفوري مع الحالات البسيطة التى لاتتطلب الإسعاف، مع توعية المراقبين بالإجراءات المتبعة في التعامل مع الحالات المرضية الطارئة من الطلاب وتوضيح طريقة التعامل مع هذه الحالات فيما يخص مصير المادة الممتحنة والدرجات، كما تم تكليف المديرية بربط غرفة عمليات المديرية مع غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات.
 
 كما كلف "حسن " بالتعامل بمنتهى الحزم مع عمليات ومحاولات الغش بكافة أنواعه، مع تشكيل فرق متابعة للمرور على اللجان بالمدارس للتأكد من السلامة الإنشائية للمدارس وجاهزيتها ومدى ملاءمتها لأداء الطلاب للإمتحانات من حيث جودة المناضد والتهوية الجيدة والإضاءة المناسبة 
 
 

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