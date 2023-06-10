براءة مهندس من تهمة حيازة هيروين فى الساحل

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية ببراءة مهندس كمبيوتر من تهمة حيازة مخدر الهيروين.

حضر المتهم إلى المحكمة وتم إيداعه قفص الإتهام، حيث دفع محاميه نبيل إسحاق أمام رئيس المحكمة ببطلان التحريات، وعدم معقولية حدوث الواقعة وببطلان الإذن والتفتيش.

وتعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الساحل، معلومات تفيد بقيام المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة، حيث تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة المعلومات، تم عمل كمين للمتهم وضبط بحوزته مخدر الهيروين، وألقى القبض عليه وتم إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.