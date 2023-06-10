بدء فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للوالدين بشعبة المنتدى الثقافي بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للوالدين بشعبة المنتدى الثقافي بمركز شباب قلين وتنظمها إدارة تنمية النشء بالمديرية فى الفترة من 5 حتى 11 يونيو، بمشاركة 25 طليع من أعضاء المركز، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن الندوة قدمها محمد حجازى بمنطقة وعظ كفر الشيخ، عن بر الوالدين واحترام الوالدين وحسن التعامل معهما قيم إنسانية أخلاقية بالدرجة الأولى، ولها أهمية خاصة لدى المجتمعات العربية والإسلامية وتعد هذه القيم من اللبنات الأساسية في تربية وتعليم النشء.

أقيمت الندوة بمشاركة طلائع مركز شباب قلين، بإشراف جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، تنفيذ فريق عمل المركز.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة، فاعليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" بكفر الشيخ، وبمشاركة جميع الأعمار لممارسة الرياضة في الهواء الطلق، بشارع " بدوران المحافظة" وتضمنت عدة أنشطة رياضية من "مشي و جري و ايروبكس" مشيراً إلى نجاح المشروع فى نشر ثقافة "الرياضة أسلوب حياة " وجذب جميع المراحل العمرية، بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة ومن خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.



الحضور بالندوة



المشاركة في اليوم العالمي للوالدين



جانب من فاعليات الندوة



جانب من ممارسة الرياضة بأحياء كفر الشيخ



رسمة تعبر عن بر الوالدين



ممارسة الانشطة بالاحياء



ندوة عن بر الوالدين بشباب قلين