اليوم السابع
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بايدن ينأى بنفسه عن التعليق على توجيه الاتهام لترامب

السبت، 10 يونيو 2023 06:00 ص
بايدن ينأى بنفسه عن التعليق على توجيه الاتهام لترامب الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن التعليق على توجيه الاتهام للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية احتفاظه بوثائق سرية.

وقال بايدن للصحفيين، الجمعة: "ليست لدي أي تعليقات".

وكانت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون قد أكدت في وقت سابق أن وزارة العدل الأمريكية لم تبلغ بايدن مسبقا بتوجيه الاتهامات لترامب.

ووجهت إلى ترامب اتهامات متعلقة بتعامله مع الوثائق السرية التي تم العثور عليها في مقره بمنتجع مار إي لاغو في ولاية فلوريدا.

ورفض ترامب الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن هناك دوافع سياسية وراء القضية، وانتقد الرئيس جو بايدن.


جو بايدن

امريكا

ترامب

أوليفيا دالتون

مار إي لاغو

فلوريدا



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