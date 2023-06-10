اليوم السابع
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بايدن: الريادة في التعليم مفتاح القوة على مستوى العالم

السبت، 10 يونيو 2023 03:20 م
بايدن: الريادة في التعليم مفتاح القوة على مستوى العالم بايدن
أ ش أ

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الريادة في التعليم هي مفتاح القوة على مستوى العالم خاصة في ظل منافسة الدول الأخرى في عدة مجالات .

وقال بايدن - في تصريحات خلال زيارته لولاية نورث كارولاينا، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "أي بلد يتفوق علينا في التعليم سوف ينافسنا، ونحن في منافسة لا تصدق مع عدة بلدان في جميع المجالات اقتصاديا وسياسيا وعسكريا".

وأضاف "أن شركات الرقائق الإلكترونية تستثمر مليارات الدولارات في ولاية نورث كارولاينا"، مشيرا إلى أن هذه الشركات تستثمر أكثر من 30 مليارا كما أنها توفر فرص عمل.

 


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