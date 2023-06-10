بالأرقام.. قائمة مسددى الضرائب فى مصر.. قناة السويس تحقق أعلى نمو بنسبة 92%

كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 740.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023 بزيادة 133 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 21.9%، مقسمة بين 134.2 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 46.2%، و606.6 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 17.6%، وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، التي ساهمت في ارتفاع جملة الإيرادات وهي:
1- 71.5 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بنسبة نمو 18.3%.
2- 33 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنسبة نمو 20.1%.
3- 46.5 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بنسبة نمو 92.7%.
4- 84.7 مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بنسبة نمو 15.4%.
5- 180 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة نمو 24.1%.
6- 47.6 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة نمو 14.2%.
7- 89.8 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بنسبة نمو 7.4%.
8- 10.1 مليار جنيه حصيلة من رسم التنمية بنسبة نمو 7.5%.
9- 19.8 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بنسبة زيادة 15.9%.
10- 16.8 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بنسبة زيادة 49%.
11- 2.6 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة 900 مليون جنيه.
12- 91.2 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة زيادة 28.6%.
13- 20.2 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة زيادة 33.8%.
14- 39 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنسبة زيادة 24.7%.
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