انعقاد مقرأة واعظات الأوقاف بالمسجد الأحمدى بطنطا.. صور

كتب لؤى على

انعقدت اليوم السبت، بالمسجد الأحمدي بطنطا مقرأة الواعظات شاركت فيها ١٥ واعظة من محافظة الغربية، بحضور الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ السيد عبد المجيد وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتورة هدى حميد معوض مدير عام التحرير والنشر بالمجلس ‏الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف الغربية، ‏والشيخ عبد المهيمن السيد محمد وكيل المديرية، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، والدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القرآن، والشيخ محمد كساب مدير عام الإرشاد، والشيخ محمد عبد الغني ‏صوله مدير الدعوة، والدكتور مجدي الرفاعي مدير إدارة شئون الإدارات، في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وفي جو إيماني

جاء ذلك ضمن فعاليات وزارة الأوقاف المصرية بالمسجد الأحمدي بطنطا بمحافظة الغربية، والتي شهدت إقبالا كبيرا وإشادة واسعة بجهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم حفظًا وفهمًا.