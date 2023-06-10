انطلاق المشروع الصيفى القرآنى بأزهر الإسكندرية اليوم

الإسكندرية أسماء على بدر

تطلق منطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم السبت، المشروع الصيفى القرآنى ويستمر حتى 20 سبتمبر القادم فى الإدارات الأزهرية المختلفة بمحافظة الإسكندرية .

ويشمل المشروع عدة محاور المحور الأول منها يتضمن 10 آلاف خاتم للقرآن الكريم ويشمل جميع تلاميذ الأزهر الشريف من داخل الأزهر وخارجه، والمحور الثانى بعنوان " احفظ مقررك" ويشمل تلاميذ المعاهد الأزهرية ابتدائي وإعدادى وثانوى بهدف حفظ المقرر الدراسى للعام الجديد .

يذكر أن وزارة الاوقاف اطلقت مشروع النشاط الصيفى بالإسكندرية فى المساجد الكبرى وتفقد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية النشاط الصيفى بالمساجد بعد تفعيله للأطفال وسط فرحة عارمة من أولياء الأمور والأطفال الذين ملؤوا بيوت الله عزوجل مع تقديم عظيم الشكر لوزارة الأوقاف على ما تقوم به من جهد في الحفاظ على النشء.



