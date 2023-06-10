اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انطلاق التظلمات بالشهادة الإعدادية في سوهاج اليوم

السبت، 10 يونيو 2023 04:00 ص
انطلاق التظلمات بالشهادة الإعدادية في سوهاج اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بإشراف الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، وساميه الشريف مدير إدارة التعليم الإعدادى المركزى بالديوان، عن فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد أن كان قام اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج باعتماد النتيجة الكلية للمرحلة الإعدادية
 
"اليوم السابع" يقدم للقارئ مواعيد وأماكن تقديم التظلمات والأوراق المطلوبة لإتمام عملية التظلم:
 
1 - تبدأ تظلمات الشهادة الإعدادية غدا السبت 10/ 7/ 2023  أعمالها ولمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان .

 2 – حددت المديرية مدرسة بكل قطاع ليكون  مكان لتلقى التظلمات.

3 - اللجان تعمل طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة كونه عطلة رسمية.
 
4 – اللجنة تبدأ أعمالها فى تمام الساعة الرابعة عصرا وتنتهى فى تمام الساعة الثامنة مساء.
 
5 – حددت مديرية التربية والتعليم رسومًا للتظلم بملغ 35 جنيهًا لكل مادة يتم التظلم فيها.
 
6 – حددت المديرية رسم مادة الرياضيات لتكون 35 لأن المادة تنقسم إلى فرعين "جبر + هندسة".
 
7 حددت المديرية عدد من الأوراق الواجب تقديمها عند التظلم.
 
أ - قسيمة تسديد رسوم التظلم.

 ب - طلب التظلم بالمواد (موجود بالحجرة الإدارية للكنترول).

ج - صورة رقم جلوس الطالب.
 
د - صورة الرقم القومى لولى الأمر.

 ه  تحرير طلب التظلم بمعرفة العضو الإدارى بالكنترول ومعرفة موعد الإطلاع على ورقة الإجابة

 و – يمنع منعا باتا تصوير ورقة التظلم

 


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