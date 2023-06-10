انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا في مياه بحر نقيطة بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

تمكن عدد من أهالي قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية ، من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه بحر نقيطة، وتم نقله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بغرق شاب في مياه بحر نقيطة

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز ورجال الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وتبين أن الغريق يدعى محمد السيد أحمد السعدوني، 35 سنة، مقيم بقرية نقيطة، وتمكن بعض أهالي القرية من انتشال جثمانه قبل وصول القوات.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.