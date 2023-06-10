اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر أول أفواج حجاج بيت الله الحرام

كتب محمود عبد الغني

يشهد مطار القاهرة الدولي، بعد ظهر اليوم السبت، توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـــ/2023م، من حجاج القرعة المغادرين إلى الأراضي المصرية، بحضور عدد من الوزراء وقيادات مطار القاهرة.

من المقرر أن ينعقد على هامش الاحتفالية التي ستقام داخل الصالة الموسمية - المخصصة لرحلات الحج والعمرة - بمطار القاهرة، مؤتمر صحفيا، يحضره كلا من الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويحضر الاحتفالية قيادات الناقل الوطني مصر للطيران، على رأسهم المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف أيضا من قيادات قطاع الطيران المدني.