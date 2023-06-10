المشدد 5 سنوات لمحام زور عقد زواج من سيدة متزوجة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد 5 سنوات لمحامي زور عقد زواجه من سيدة متزوجة من شخص آخر بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14211 لسنة 2022 أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1367 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "حسين ع ح"، 47 سنة، محامي ومقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، في غضون 2018 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو أمين سر محكمة الأسرة بشبرا الخيمة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، هو الحكم القضائي في القضية رقم 153 لسنة 2018 بشان إثبات زواجه من المجني عليها "مروة إ م"، ربة منزل، وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قدم مرفقات بالقضية سالفة البيان عقد زواج عرفي مؤرخ في 5/1 /2016 والذي ثبت تزويره علي المجني عليها، وصدر الحكم بناء على هذه المساعدة، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم استعمل المحرر المزور الحكم القضائي موضع الاتهام الأول فيما زور من أجله، بأن قدمه لمصلحة الأحوال المدنية وأصدر وثيقة زواج بناء عليه مع علمه بتزويره.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم قذف المجني عليها بأن أسند إليها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانونا، وأوجبت احتقارها عند أهل وطنها وزعم زورا بأنها تزوجت من آخر حال كونها على ذمته منه على غير الحقيقة وذلك على النحو المنين بالتحقيقات.