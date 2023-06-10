اليوم السابع
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السبت، 10 يونيو 2023 10:05 م
أكرم القصاص
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المستشار النمساوى: سياسات الحد من اللجوء فى الاتحاد الأوروبى بعيدة كل البعد عن التشديد

السبت، 10 يونيو 2023 09:05 م
المستشار النمساوى: سياسات الحد من اللجوء فى الاتحاد الأوروبى بعيدة كل البعد عن التشديد كارل نيهمر
أ ش أ

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أكد المستشار النمساوى كارل نيهمر أن سياسات الحد من اللجوء فى الاتحاد الأوروبى بعيدة كل البعد عن التشديد وتحتاج الى "التفعيل بما فيه الكفاية"، على حد تعبيره.

وقال نيهمر - فى تصريح اليوم /السبت/ - إنه "من خلال الإجراءات الإلزامية الجديدة للحد من الهجرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى يتم تنفيذ أحد مطالب النمسا، والتى ناضلنا من أجلها على جميع المستويات". 


وأضاف: "هذا لا يمكن إلا أن يكون الخطوة الأولى فى إصلاح سياسة اللجوء الفاشلة للاتحاد الأوروبي"، معتبرا أن إيجاد حل حقيقى لتدفق المهاجرين سيظل هو تنفيذ إجراءات اللجوء فى بلدان ثالثة


وكان المستشار النمساوى قد رحب بنتائج اجتماعات وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى فى لكسمبورج قبل يومين، والتى أسفرت عن اتفاق جديد للحد من اللاجئين.

 

 


كارل نيهمر

النمسا

أوكرانيا

روسيا

الاتحاد الأوروبى



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