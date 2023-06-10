اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يونيو 2023 10:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية يحتفل بالعيد الوطنى بمعرض وفقرات فنية.. صور

السبت، 10 يونيو 2023 09:53 م
المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية يحتفل بالعيد الوطنى بمعرض وفقرات فنية.. صور المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل المعهد الثقافى الروسى بالإسكندرية بالعيد القومى لروسيا بحفل فنى داخل مقر المعهد وسط حضور عدد من الجالية الروسية بالإسكندرية وممثلى الجهات الثقافية والفنية والجهات المتعاونه مع البيت الروسى بالإسكندرية.

 
وقال بافيل كديسوك، مدير البيت الروسى بالإسكندرية، إن روسيا تحتفل فى الثانى عشر من يونيو من كل عام بالعيد القومى الروسى تحت عنوان " يوم روسيا" بعد الإعلان عن روسيا دولة مستقلة وهو يعتبر من اهم الأعياد الرسمية الحديثة.
 
وأضاف ان العلاقات المصرية الروسية تمتد لسنوات طويلة ويحتفل البيت الروسى بالعيد القومى بحضور عدد كبير من محبى الثقافة والفنون وتتضمن عرض التاريخ الروسى من خلال الفقرات الفنية المختلفة.
 
وتضمن الحفل معرض فنى يشمل صور للماك فاروق ومقتنيات نادرة بالإضافة الى اعداد من الجرائد القديمة التى وثقت زيارة مسئولين روس فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل محمد انور السادات. 
المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية (1)
المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية (1)

المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية (2)
المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية (2)

المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية (3)
المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية (3)

المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية (4)
المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية (4)

المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية (5)
المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية (5)

المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية (6)
المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية (6)

المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية (7)
المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية (7)

المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية (8)
المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية (8)

المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية (9)
المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية (9)
 

الاسكندرية

اخبار المحافظات

البيت الروسى بالاسكندرية

العلاقات المصرية الروسية



الموضوعات المتعلقة

مدير المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية: لدينا اهتمامات لتطوير السياحة المتبادلة مع مصر

الخميس، 18 مايو 2023 08:32 م

باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة..المراكز الثقافية الروسية تعلق عملها فى 5 دول أوروبية..وزير إكوادورى يعلن استقالته بسبب ارتفاع معدل الجرائم.. ودمشق والرياض تعلنان رسميا استئناف الرحلات الجوية

الخميس، 13 أبريل 2023 12:00 م

المراكز الثقافية الروسية تعلق عملها فى 5 دول أوروبية

الخميس، 13 أبريل 2023 08:22 ص

ختام ملتقى الصحبة فى المركز الثقافى الروسى .. صور

الأربعاء، 22 مارس 2023 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة