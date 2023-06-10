المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية يحتفل بالعيد الوطنى بمعرض وفقرات فنية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

احتفل المعهد الثقافى الروسى بالإسكندرية بالعيد القومى لروسيا بحفل فنى داخل مقر المعهد وسط حضور عدد من الجالية الروسية بالإسكندرية وممثلى الجهات الثقافية والفنية والجهات المتعاونه مع البيت الروسى بالإسكندرية.

وقال بافيل كديسوك، مدير البيت الروسى بالإسكندرية، إن روسيا تحتفل فى الثانى عشر من يونيو من كل عام بالعيد القومى الروسى تحت عنوان " يوم روسيا" بعد الإعلان عن روسيا دولة مستقلة وهو يعتبر من اهم الأعياد الرسمية الحديثة.

وأضاف ان العلاقات المصرية الروسية تمتد لسنوات طويلة ويحتفل البيت الروسى بالعيد القومى بحضور عدد كبير من محبى الثقافة والفنون وتتضمن عرض التاريخ الروسى من خلال الفقرات الفنية المختلفة.

وتضمن الحفل معرض فنى يشمل صور للماك فاروق ومقتنيات نادرة بالإضافة الى اعداد من الجرائد القديمة التى وثقت زيارة مسئولين روس فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل محمد انور السادات.