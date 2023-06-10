الكنيسة تنظم المؤتمر الثالث لخدام إيبارشية البحر الأحمر

كتب: محمد الأحمدى

اختتمت إيبارشية البحر الأحمر، أمس فعاليات مؤتمر الخدام والخادمات بالإيبارشية في بيت القديس سمعان الخراز بوادي النطرون.

وذكرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة، أنه أقيم لمدة 4 أيام تحت عنوان "الخادم بين المبدأ ومتغيرات العصر"، شارك فيه حوالى 173 خادم وخادمة.

وحاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية، أصحاب النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنباإسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع وسطالأسكندرية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والعباسية والوايلي، والأنبا جوزيف الأسقف العام لكنائس افريقيا، والأنبا نوفير أسقفشبين القناطر، وعدد من الآباء الكهنة.