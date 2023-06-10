اليوم السابع
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القبض على عصابة تسرق المترددين على ماكينات الصراف الآلى

السبت، 10 يونيو 2023 11:24 ص
القبض على عصابة تسرق المترددين على ماكينات الصراف الآلى حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدتين - لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائر قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزتهما (2 بطاقة بنكية - مشغولات ذهبية - مبلغ مالى "مجهولين المصدر").
 
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلى من كبار السن عن طريق تبديل البطاقات البنكية الخاصة بهم عقب إيهامهم بمعاونتهم فى سحب المبلغ المالى، ومغافلتهم واستبدالها بأخرى عقب التحصل منهم على الرقم السرى وسحب مبالغ مالية من حساباتهم، وإنفاقها على متطلباتهما الشخصية وشراء مشغولات ذهبية، وأقرا بأن المبلغ المالى والمشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
 
كما أقرا بارتكاب عدد (9) وقائع سرقة باستخدام البطاقات البنكية المضبوطة بحوزتهما، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.
 
باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمتين واتهموهما بالسرقة.
 
 
 

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وزاره الداخليه

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