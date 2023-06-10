القبض على المتهمين باختطاف طالبة فى الأقصر

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بغياب ابنته (طالبة) عن مسكنهما، أثناء قيامها باللهو أمامه وفى وقتٍ لاحق وردت عدة رسائل على هاتف نجله مزارع مقيم بذات الناحية على تطبيق "واتس آب" من رقم هاتف "مُحدد" تتضمن طلب دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراح شقيقته.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.