القبض على المتهمين باختطاف طالبة فى الأقصر

كشفت أجهزة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بغياب ابنته (طالبة) عن مسكنهما، أثناء قيامها باللهو أمامه وفى وقتٍ لاحق وردت عدة رسائل على هاتف نجله مزارع مقيم بذات الناحية على تطبيق "واتس آب" من رقم هاتف "مُحدد" تتضمن طلب دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراح شقيقته.
أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.
وبمواجهتهما اعترافا بارتكابهما واقعة إختطاف المجنى عليها مُستخدمان فـى ذلك سيارة ربع نقل قيادة أحدهما "تم ضبطها" بقصد مساومة أهليتها على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق صراحها، وبمناقشتهما عن مكان تواجد المتغيبة أفادوا بقيام أحدهما بإخفاء الطفلة بمنزل إحدى السيدات مقابل تحصلها على جزء من مبلغ الفدية (أمكن ضبط الأخيرة وتحرير الطفلة المختطفة)، وبمواجهتها أيدت مضمون ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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