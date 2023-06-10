الفتيات يكتسحن أوائل الإعدادية وقائمة أوائل الابتدائية الأزهرية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

حصل "اليوم السابع" على قائمة أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث تقدمت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وأحمد عبادى الوكيل الثقافى بالمنطقة، والشيخ عبد الله أحمد رضوان الوكيل الشرعى بالمنطقة، وجميع العاملين بها بخالص التهنئة لجميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بالنجاح والتفوق بالشهادتين الإبتدائية والإعدادية ومراحل النقل المختلفة للعام الدراسى 2022/2023م.

وأعرب الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إن النجاح والتفوق من أعظم الأهداف التي يضعها الإنسان نصب عينيه، ويجتهد ويثابر لكي يحققها، وللنجاح والتفوق طعم ومذاق خاص يملأ الأمل والسعادة والفرحة، موضحاً أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام قد بلغ 4365 طالبا وطالبة وبلغ عدد الطلاب البنين 2326 طالب و2 مكفوفين، بينما بلغ عدد الفتيات 2326 طالبة بينهم 6 مكفوفين، وبلغت نسبة النجاح الإجمالية للشهادة الإعدادية بالمنطقة هذا العام 68% للفتيات والبنين، علما بأن نسبة النجاح للبنين مبصر بلغت 63% والبنين كفيف بلغت 100%، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات مبصر 73%، و100% للفتيات كفيف.

أما بالنسبة للشهادة الإبتدائية فكان إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام قد بلغ 2970 تلميذا وتلميذة، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 71%، علما بأن المجموع الكلى للشهادة الإعدادية 490 درجة والشهادة الابتدائية 550 درجة، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل بإدارة الامتحانات بقيادة محمد بكرى مدير الإمتحانات، ومديرى المراحل التعليمية ومديرى الإدارات التعليمية والموجهين، وشيوخ المعاهد والوكلاء، والمعلمين والمعلمات بالمعاهد الأزهرية التابعة للمنطقة ورؤساء اللجان والأعضاء، وأعضاء الكنترولات بمراحل النقل والشهادات، ورؤساء مراكز التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية وفريق العمل المساعد بقيادة الشيخ على فؤاد كرئيساً لمركز تصحيح الشهادة الإعدادية، والشيخ محمود الطيب كرئيساً لمركز تصحيح الشهادة الابتدائية.



العشر الأوائل للشهادة الإبتدائية فى أزهر الأقصر



أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية