السيطرة على حريق اشتعل بكابينة وكابل كهرباء بمنطقة الطالبية فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بكابينة كهرباء، في منطقة الطالبية، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق في شارع محمود سلام بالطالبية، تم الدفع على الفور بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين أن حريقا اشتعل بكابينة كهرباء، فتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران دون إصابات.

كما سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بكابل كهرباء، بمنطقة أرض نصار، في المنيب، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.