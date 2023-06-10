اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يونيو 2023 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق اشتعل بكابينة وكابل كهرباء بمنطقة الطالبية فى الجيزة

السبت، 10 يونيو 2023 01:44 م
السيطرة على حريق اشتعل بكابينة وكابل كهرباء بمنطقة الطالبية فى الجيزة حريق كابينة كهرباء - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشتعل حريق بكابينة كهرباء، في منطقة الطالبية، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق في شارع محمود سلام بالطالبية، تم الدفع على الفور بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين أن حريقا اشتعل بكابينة كهرباء، فتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران دون إصابات.

 

كما سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بكابل كهرباء، بمنطقة أرض نصار، في المنيب، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


حريق كابينة كهرباء

ماس كهربائي

امن الجيزة

الطالبية

المنيب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة