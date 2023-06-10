الرئيس السيسي يشارك فى جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولى.. صور

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، في جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (2)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (3)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (4)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (5)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (6)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (7)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (8)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (1)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (2)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (3)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (4)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (5)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (6)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (7)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (8)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (1)
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