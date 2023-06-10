اليوم السابع
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الرئيس السيسي يشارك فى جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولى.. صور

السبت، 10 يونيو 2023 03:13 م
الرئيس السيسي يشارك فى جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولى.. صور الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، في جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (2)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (2)

الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (3)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (3)

الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (4)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (4)

الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (5)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (5)

الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (6)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (6)

الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (7)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (7)

الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (8)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (8)

الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (1)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (1)

 


السيسي

الرئيس السيسي

مصطفي مدبولي

جنازة والدة مصطفي مدبولي

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