الرئيس السيسي: نعمل على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ 3 سنوات

كتب محمد عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه مطمئن على الطلاب والدراسين داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، قائلا: "أنا مطمئن عليكم وبقولك مزيد من الجهد والعمل والتدريب.. ده لمصلحة بلادنا.. مهم أن اطمئنكم على الوضع.. متابعين تداعيات الأزمة الاقتصادية على العالم وهنا في مصر.. وقولت لكم قبل كده بنحاول نخفف من آثار الأزمة الاقتصادية وهي داخلة في 3 سنين.. بنتلكم في سنتين وباء كوفيد 19 وكان له تأثير كبير في الاقتصاد العالمي وعلينا في مصر.. وصمدنا بفضل الله.. والإصلاحات اللى كنا عملنها بداية من 2016".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية: "طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي وعلينا في مصر.. وبنحاول نخفف من آثار الأزمة دي في مصر.. وهي بدون شك أزمة كبير.. وأزمة كبيرة جدا.. لها تأثير كبير على الأسعار وسلاسل الإمداد.. وكان فيها ومازال تأثير كبير.. قدرة على تطوير الإمكانيات في مواجهة الأزمة".