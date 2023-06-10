الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: الأزمة الاقتصادية هتعدى على خير

كتب محمد عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأزمة الاقتصادية الحالية لن تستمر طويلا، متابعا: "إن شاء الأزمة دي هتعدي على خير.. زي أي أزمة بتمر وتعدى.. وما فيش حاجة تثبت على حال".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس، خلال زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية: "طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي وعلينا في مصر.. وبنحاول نخفف من آثار الأزمة دي في مصر.. وهي بدون شك أزمة كبير.. وأزمة كبيرة جدا.. لها تأثير كبير على الأسعار وسلاسل الإمداد.. وكان فيها ومازال تأثير كبير.. قدرة على تطوير الإمكانيات في مواجهة الأزمة".