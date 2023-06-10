الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية لها دور مهم فى إعداد وتأهيل العاملين بالدولة

كتب محمد عبد العظيم

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بالتواجد داخل الأكاديمية العسكرية المصرية اليوم السبت، قائلا: "سعيد بوجودي معاكم النهاردة.. كان لابد أن أنا كل فترة كده أزور الكلية واطمئن عليكم.. والحقيقة طبعا من خلال السيد مدير الأكاديمية خلال الاتصالات الدورية بطمن على الأنشطة والمستوي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية: "الحقيقة أمر مفرح ومشجع.. وأتصور مهم كمان مش بس أسركم تعرف ده.. ولكن أيضا المصريين يعرفوا أن الأكاديمية بتقوم بدور مهم دولقتي.. الدور ده بمنتهي البساطة هو مش علي قد القوات المسلحة وطلبة الكليات العسكرية فقط.. النهاردة الأكاديمية بتقوم بدور في إعداد وتأهيل شرائح جديدة من المجتمع تقوم بالعمل داخل الدولة".