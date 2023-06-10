الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالكلية الحربية فجر اليوم

كتب محمد الجالى

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، مقر الكلية الحربية، حيث أجرى جولة تفقدية - صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.