الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالكلية الحربية فجر اليوم

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، مقر الكلية الحربية، حيث أجرى جولة تفقدية - صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالكلية الحربية فجر اليومالسبت، 10 يونيو 2023 06:25 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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