اليوم السابع
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الدولة تنفق 1.3 تريليون جنيه على التعليم خلال الـ10 سنوات الماضية (إنفوجراف)

السبت، 10 يونيو 2023 02:26 م
الدولة تنفق 1.3 تريليون جنيه على التعليم خلال الـ10 سنوات الماضية (إنفوجراف) الدولة تنفق 1.3 تريليون جنيه على التعليم خلال الـ10 سنوات الماضية

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اهتمام كبير أولته الدولة المصرية، لقطاع التعليم خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات من خلال رصد مصر بالأرقام خلال الـ 10 سنوات الماضية. 

الإنفاق على التعليم
الإنفاق على التعليم
 
سجلت قيمة إنفاق الدولة على التعليم 1.3 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:
 
• 80.9 مليار جنيه عام 2013 / 2014.
 
• 94.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 16.7%.
 
• 99.3 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.
 
• 104 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.
 
• 107.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.
 
• 115.7 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8%.
 
• 132 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.
 
• 157.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.
 
• 172.6 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%.
 
• 192.7 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.
 

الإنفاق على التعليم

التعليم

الموازنة العامة

مخصصات التعليم

الاحصاء



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