الداخلية تضبط 293 قضية مخدرات و168 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم، أسفرت جهودها عن ضبط 35 قطعة سلاح نارى عبارة عن (11 بندقية آلية –12 بندقية خرطوش – طبنجة - 11 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (25 متهم " لعدد 14 منهم معلومات جنائية").

ونجحت الجهود في ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 7 متهمين "ل5 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ عدد (417) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.