اليوم السابع
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الداخلية تضبط 12 قطعة سلاح فى حملة أمنية بسوهاج

السبت، 10 يونيو 2023 11:30 ص
الداخلية تضبط 12 قطعة سلاح فى حملة أمنية بسوهاج حملات أمنية- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (ساقلتة) .
 
أسفرت جهودها عن ضبط عدد (12) قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (9 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالها (كميات من المواد المخدرة) بحوزة (4 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية") وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (159) حكما قضائيا متنوعا.
 
 
 

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