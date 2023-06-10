الخارجية الروسية: سنقوم بالرد على الإجراء غير الودي من جانب أيسلندا

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تعهدت وزارة الخارجية الروسية بأنها ستقوم بالرد على قرار أيسلندا غير الودي بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع موسكو، مؤكدة أن قرار أيسلندا سيؤثر على التعاون بين البلدين .

وحمل بيان مقتضب للخارجية الروسية اليوم السبت المسؤولية الكاملة عن مثل هذا التطور في العلاقات بين البلدين للجانب الأيسلندي.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الروسية:"أن موسكو سوف تأخذ هذا القرار غير الودي بعين الاعتبار عند بناء علاقاتنا مع أيسلندا في المستقبل"، مشيرا إلى أن روسيا سترد بجميع الإجراءات اللازمة .