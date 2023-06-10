اليوم السابع
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السبت، 10 يونيو 2023 05:33 م
أكرم القصاص
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بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية

الخارجية الروسية: سنقوم بالرد على الإجراء غير الودي من جانب أيسلندا

السبت، 10 يونيو 2023 04:00 م
الخارجية الروسية: سنقوم بالرد على الإجراء غير الودي من جانب أيسلندا وزير الخارجية الروسي لافروف
أ ش أ

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تعهدت وزارة الخارجية الروسية بأنها ستقوم بالرد على قرار أيسلندا غير الودي بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع موسكو، مؤكدة أن قرار أيسلندا سيؤثر على التعاون بين البلدين .

وحمل بيان مقتضب للخارجية الروسية اليوم السبت المسؤولية الكاملة عن مثل هذا التطور في العلاقات بين البلدين للجانب الأيسلندي.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الروسية:"أن موسكو سوف تأخذ هذا القرار غير الودي بعين الاعتبار عند بناء علاقاتنا مع أيسلندا في المستقبل"، مشيرا إلى أن روسيا سترد بجميع الإجراءات اللازمة .

 


الخارجية الروسية

أيسلندا

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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