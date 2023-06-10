اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يونيو 2023 02:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تنفى شائعة نقل قطع أثرية للفحص بأحد المستشفيات خارج البلاد

السبت، 10 يونيو 2023 01:01 م
الحكومة تنفى شائعة نقل قطع أثرية للفحص بأحد المستشفيات خارج البلاد إنفوجراف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت ـ هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم نقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد، وأن المنشورات المتداولة مغلوطة، ولا تمت للواقع بأي صلة.
 
وشددت على أنه لم يتم السماح بنقل أي قطعة أثرية سواء للفحص أو الدراسة خارج البلاد، مُناشدةً المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
 
انفوجراف
انفوجراف

 


نقل القطع الاثرية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة