اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجيش الإسرائيلى يلقى قنابل غاز على أهالى بلدتين لبنانيتين

السبت، 10 يونيو 2023 03:00 ص
الجيش الإسرائيلى يلقى قنابل غاز على أهالى بلدتين لبنانيتين سيارة لجيش الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل غازية على أهالي كفرشوبا والعرقوب المتظاهرين ضد تجريف أراضيهم، ووضع أسلاكا شائكة بهدف ضم أجزاء من أراض لبنانية محتلة.

أفادت وسائل إعلام بأن هناك استنفارا أمنيا متبادلا على الحدود جنوبي لبنان، فيما أرسل الجيش اللبناني وقوات اليونفيل تعزيزات بعد توافد مئات المتظاهرين لاعتراض آليات الجيش الإسرائيلي التي تعمل على وضع أسلاك شائكة وتثبيت نقاط ضمن الأراضي اللبنانية المحتلة.


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